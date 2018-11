Partilhar o artigo Avião da II Guerra Mundial despenha-se em estacionamento no Texas e faz dois mortos Imprimir o artigo Avião da II Guerra Mundial despenha-se em estacionamento no Texas e faz dois mortos Enviar por email o artigo Avião da II Guerra Mundial despenha-se em estacionamento no Texas e faz dois mortos Aumentar a fonte do artigo Avião da II Guerra Mundial despenha-se em estacionamento no Texas e faz dois mortos Diminuir a fonte do artigo Avião da II Guerra Mundial despenha-se em estacionamento no Texas e faz dois mortos Ouvir o artigo Avião da II Guerra Mundial despenha-se em estacionamento no Texas e faz dois mortos

Tópicos:

Mustang P D, North American Aviation,