Avião da TAP colidiu com motorizada ao aterrar no aeroporto da Guiné Conacri

Não houve feridos entre passageiros e tripulantes, mas os morreram as duas pessoas que seguiam na motorizada.



O comunicado não precisa o dia e hora do acidente, mas o portal "NewsAvia" refere que ocorreu na noite de sexta-feira, no Aeroporto Internacional de Conacri.