Avião da TAP com destino a Lisboa desviado para Málaga devido a emergência médica

O passageiro, com cerca de 70 anos, sentiu-se mal a bordo do voo TP282 que saiu de Maputo pelas 14h16 (hora de Lisboa) com destino ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.



A tripulação da TAP a bordo seguiu o protocolo, solicitando o auxílio de profissionais de saúde a bordo, que de imediato socorreram o passageiro.



Ao que a RTP apurou, o cidadão de nacionalidade portuguesa diagnosticado com um cancro no pâncreas, em estado avançado, viajava para Portugal para encontrar-se com o filho com uma carta médica para o IPO. Durante o voo, a tripulação da TAP conseguiu contactar com a família do passageiro.



O avião aterrou em Málaga às 19h46 horas locais (menos uma hora em Lisboa).



De acordo com a informação fornecida pelos tripulantes da TAP, o avião deverá seguir para Lisboa depois de o passageiro ser retirado do avião e de o avião ser reabastecido para prosseguir viagem para Lisboa.