Foto: Andrius Sytas - Reuters

As 12 pessoas que estavam na casa escaparam ilesas. O acidente aconteceu quando o aparelho tentava aterrar no aeroporto da capital, Vilnius.



De acordo com as autoridades, o Boeing 737-400 aterrou na estrada, tendo depois percorrido cerca de 100 metros antes de colidir contra a habitação. As autoridades não afastam a hipótese de terrorismo ou do envolvimento da Rússia.