Avião de carga da UPS cai no Kentucky

Um avião de carga da empresa UPS caiu logo após a descolagem no estado do Kentucky, nos Estados Unidos.

RTP /
VER MAIS
Segundo as informações apuradas até ao momento, há registo de feridos, embora ainda não se saiba ainda quantos.

Sabe-se sim que seguiriam, pelo menos, três tripulantes a bordo do avião, que tinha como destino o Havai.

"O voo 2976 da UPS despenhou-se por volta das 17:15 (22:15 em Lisboa)", referiu a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês).

A mesma fonte identificou a aeronave como um McDonnell Douglas MD-11.

O Departamento de Polícia Metropolitana de Louisville registou relatos de feridos, numa publicação nas redes sociais.

Fotos nas redes sociais mostraram uma grande coluna de fumo negro a erguer-se no céu.

O local do acidente reportado foi no cruzamento da Fern Valley Road com a Grade Lane, na extremidade sul do aeroporto.

O departamento de polícia de Louisville informou na rede social X que havia um incêndio e destroços, e pediu às pessoas que se mantivessem afastadas do local.

Imagens de uma estação de televisão mostraram um grande rasto de chamas e uma coluna de fumo a sair de um parque de estacionamento enquanto camiões de bombeiros tentavam apagar o incêndio.
Os bombeiros ainda tentam nesta altura controlar o fogo provocado pela queda do avião.

Como se pode ver pelas imagens, formou-se uma densa nuvem de fumo e por isso, também já terá sido emitido um alerta para todos os moradores num raio de oito quilómetros em volta do aeroporto.

com Lusa
PUB
PUB