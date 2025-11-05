Avião de carga da UPS cai no Kentucky

Segundo as informações apuradas até ao momento, há registo de feridos, embora ainda não se saiba ainda quantos.

Sabe-se sim que seguiriam, pelo menos, três tripulantes a bordo do avião, que tinha como destino o Havai.





"O voo 2976 da UPS despenhou-se por volta das 17:15 (22:15 em Lisboa)", referiu a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês).A mesma fonte identificou a aeronave como um McDonnell Douglas MD-11.O Departamento de Polícia Metropolitana de Louisville registou relatos de feridos, numa publicação nas redes sociais.Fotos nas redes sociais mostraram uma grande coluna de fumo negro a erguer-se no céu.O local do acidente reportado foi no cruzamento da Fern Valley Road com a Grade Lane, na extremidade sul do aeroporto.O departamento de polícia de Louisville informou na rede social X que havia um incêndio e destroços, e pediu às pessoas que se mantivessem afastadas do local.Imagens de uma estação de televisão mostraram um grande rasto de chamas e uma coluna de fumo a sair de um parque de estacionamento enquanto camiões de bombeiros tentavam apagar o incêndio.Os bombeiros ainda tentam nesta altura controlar o fogo provocado pela queda do avião.

Como se pode ver pelas imagens, formou-se uma densa nuvem de fumo e por isso, também já terá sido emitido um alerta para todos os moradores num raio de oito quilómetros em volta do aeroporto.





com Lusa