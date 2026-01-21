Avião de Trump que seguia para Davos sofre "pequeno problema" elétrico e regressa à base

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, revelou que a decisão de regressar foi tomada após a descolagem, quando a tripulação a bordo do Air Force One identificou "um pequeno problema elétrico" e, por precaução, decidiu voltar para trás, anunciou a Associated Press.

Um repórter a bordo disse que as luzes na cabine de imprensa da aeronave se apagaram brevemente após a descolagem, mas nenhuma explicação foi dada.

Trump embarcará noutra aeronave ao regressar e continuará a viagem para o Fórum Económico Mundial em Davos, onde é hoje esperado.

Os dois aviões atualmente usados como Air Force One voam há quase quatro décadas. A Boeing tem trabalhado em substituições, mas o programa enfrentou uma série de atrasos.

No ano passado, a família governante do Catar presenteou Trump com um jato jumbo Boeing 747-8 de luxo para ser adicionado à frota do Air Force One, uma medida que enfrentou grande escrutínio. Esse avião está atualmente a ser reformado para atender aos requisitos de segurança.

Leavitt brincou com os repórteres no Air Force One na terça-feira à noite, dizendo que um jato do Catar estava a soar "muito melhor" no momento.