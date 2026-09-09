Avião de Zelensky "quase atingido" por drone, diz o primeiro-ministro norueguês

"O seu avião quase foi atingido por um drone durante a descolagem na Moldávia. Esta é a realidade em que vive", disse Stoere.





O chefe de Governo norueguês não revelou qual foi a sua fonte para esta informação nem a que distância o drone esteve do avião.





Uma fonte da Presidência ucraniana desvalorizou entretanto esta versão, dizendo à agência France-Presse que se tratou de “um alerta na Moldávia, quando um drone russo invadiu o espaço aéreo da Moldávia e da Roménia”.



A mesma fonte qualificou de “exagerada” a ideia de que Volodymyr Zelensky correu algum risco.





O presidente ucraniano aproveitou também a visita para se reunir com o primeiro-ministro norueguês com o intuito de discutir a guerra na Ucrânia.





Zelensky partiu posteriormente da Noruega com destino ao Canadá, afirmou Støre à emissora NRK.

