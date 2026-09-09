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Avião de Zelensky "quase atingido" por drone, diz o primeiro-ministro norueguês
O presidente da Ucrânia fez a viagem entre Moldávia e a capital norueguesa na terça-feira à noite para participar no funeral do rei Harald V, que se realizou esta quarta-feira.
(em atualização)
Em declarações à televisão pública norueguesa NRK, o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, adiantou que o avião onde seguia Volodymyr Zelensky quase foi intercetado por um drone.
Em declarações à televisão pública norueguesa NRK, o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, adiantou que o avião onde seguia Volodymyr Zelensky quase foi intercetado por um drone.
"O seu avião quase foi atingido por um drone durante a descolagem na Moldávia. Esta é a realidade em que vive", disse Stoere.
O chefe de Governo norueguês não revelou qual foi a sua fonte para esta informação nem a que distância o drone esteve do avião.
Uma fonte da Presidência ucraniana desvalorizou entretanto esta versão, dizendo à agência France-Presse que se tratou de “um alerta na Moldávia, quando um drone russo invadiu o espaço aéreo da Moldávia e da Roménia”.Zelensky chegou a Oslo vindo da Moldávia na noite de terça-feira para participar do funeral do rei Harald V.
A mesma fonte qualificou de “exagerada” a ideia de que Volodymyr Zelensky correu algum risco.
A mesma fonte qualificou de “exagerada” a ideia de que Volodymyr Zelensky correu algum risco.
O presidente ucraniano aproveitou também a visita para se reunir com o primeiro-ministro norueguês com o intuito de discutir a guerra na Ucrânia.
Zelensky partiu posteriormente da Noruega com destino ao Canadá, afirmou Støre à emissora NRK.