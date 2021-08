Avião espanhol ruma a Cabul para repatriamento de pessoal diplomático

Na aeronave A400M viajou um destacamento de soldados do exército espanhol responsável pela operação de retirada de espanhóis, mas também de afegãos que colaboram há anos com Espanha.



O voo faz a ligação entre Espanha e o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, seguindo depois para Cabul, revelaram fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros.



A segunda aeronave A400M parte da mesma base às 9h00 horas de Lisboa de terça-feira.



A mesma fonte, citada pela agência EFE, não especificou quantos aviões serão enviados para Cabul.



O pessoal da embaixada espanhola no Afeganistão, os polícias encarregados pela segurança e os restantes espanhóis que se mantêm naquele país da Ásia Central encontram-se no aeroporto de Cabul à espera de serem repatriados.



O caos no aeroporto nas últimas horas dificultou a saída dos aviões.



O ministro do Interior espanhol, Fernando Grande-Marlaska, referiu na segunda-feira que o objetivo é que a transferência ocorra "o mais rapidamente possível", embora tenha alertado que se trata de uma operação "complicada e complexa".



Espanha manifestou disponibilidade à União Europeia e à NATO para transferir pessoal destas duas organizações desde Cabul para Espanha.



Os talibãs conquistaram Cabul no domingo, culminando uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.