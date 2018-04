Avião militar cai com mais de 200 pessoas a bordo na Argélia

RTP11 Abr, 2018, 09:40 / atualizado em 11 Abr, 2018, 12:42 | Mundo

De acordo com o comunicado do Governo, das vítimas mortais, 247 são militares e membros das suas famílias e dez são membros da tripulação. O mesmo documento não faz referência a sobreviventes.



O aparelho, um avião de transporte Ilyushin-76, caiu num terreno agrícola perto do aeroporto de Boufarik, a cerca de 30 quilómetros da capital.





A proteção civil do país mobilizou para o local centenas de operacionais, ambulâncias e outras viaturas.O avião tinha como destino a base aérea militar em Béchar, no sudoeste do país. Antes tinha previsto fazer uma paragem em Tinduf, cidade que alberga milhares de refugiados do vizinho Saara Ocidental. Caiu poucos minutos após ter descolado.O Chefe do Estado-Maior do Exército, o General Ahmed Gaïd Salah, já se deslocou para o local no sentido de tomar as medidas necessárias. Entretanto, ordenou a imediata nomeação de uma comissão de inquérito para determinar as circunstâncias do acidente.As autoridades adiantaram que foram resgatados alguns sobreviventes, "retirados com queimaduras profundas provocadas pelas chamas na fuselagem".