Avião militar norte-americano sobrevoa Moscovo

Um avião militar norte-americano, identificado como sendo um Boeing C-17A Globemaster III, partiu esta terça-feira da Letónia com destino ao aeroporto de Vnukovo, em Moscovo, segundo dados do serviço de rastreamento de voos Flightradar24.





A informação foi avançada esta terça-feira pela Agência France-Press (AFP), mas, durante a habitual conferência de imprensa, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, acabou por não confirmar a notícia.





"Não disponho dessa informação", respondeu quando questionado sobre o voo norte-americano. Também a AFP, indicou não ter condições para verificar, de forma independente, a deslocação da aeronave.

De acordo com os registos disponíveis na plataforma Flightradar24, a aeronave tinha partido no domingo da Base Aérea de Andrews, nos arredores de Washington, uma infraestrutura habitualmente utilizada para deslocações de altas figuras do Governo norte-americano.





O Boeing C-17A Globemaster III seguiu depois para Riga, a capital da Letónia, antes de iniciar o trajeto em direção à Rússia.





A AFP escreve ainda que a última posição disponibilizada pela plataforma de rastreamento de voos, colocava a aeronave nas proximidades do aeroporto de Vnukovo, um dos principais aeroportos internacionais de Moscovo. Mas, o Flightradar24 não confirmou se o avião tinha feito a aterragem naquele aeroporto.

Voo militar sugere missões diplomáticas

Segundo a Agência France-Press, este tipo de avião pode ser utilizado em missões diplomáticas. Uma situação que faz aumentar a especulação sobre uma eventual deslocação de representantes da administração norte-americana à Rússia.





Nas últimas semanas, por diversas vezes, foi referida a possibilidade de uma viagem dos negociadores norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner a Moscovo. No entanto, não foi anunciada qualquer data.





Apesar das especulações, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou esta terça-feira que não estava prevista, durante esta semana, qualquer reunião na Rússia com representantes da administração norte-americana.

Sem qualquer conformação, a AFP descreve estes aviões militares norte-americanos como sendo utilizados para uma eventual troca de prisoneiros.





Não seria uma situação inédita, uma vez que Moscovo e Washington já realizaram várias operações deste género no passado, num contexto marcado pelas tensões entre os dois países, refere a agência.





Certo é que os EUA continuam a pressionar Moscovo para o regresso de vários cidadãos norte-americanos que se encontram detidos na Rússia.





A eventual chegada de uma aeronave militar dos EUA a Moscovo poderá, por isso, assumir diferentes significados, mas, até ao momento, não existe confirmação oficial sobre a sua missão ou sobre quem poderia estar a bordo.