"Um avião de transporte militar An-12 despenhou-se na região de Kemerovo durante um voo regular. A aeronave despenhou-se numa zona desabitada. Estavam 19 pessoas a bordo (...) e todas morreram", anunciou o Ministério da Defesa da Rússia em comunicado, citado pela agência Tass.





De acordo com informações da imprensa russa, o avião terá sido visto a cair em chamas e numa zona muito próxima de áreas residenciais, perto da aldeia de Yagunovo.





O Ministério da Defesa afirma que na origem do acidente poderá estar uma falha técnica.





O avião de transporte militar An-12 é um modelo de fabrico ucraniano produzido durante o período da União Soviética.