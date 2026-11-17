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Avião militar russo despenha-se na Sibéria e faz 19 mortos
Um avião de transporte militar russo despenhou-se, esta terça-feira, na região de Kemerovo, na Sibéria Ocidental, provocando a morte das 19 pessoas que seguiam a bordo.
"Um avião de transporte militar An-12 despenhou-se na região de Kemerovo durante um voo regular. A aeronave despenhou-se numa zona desabitada. Estavam 19 pessoas a bordo (...) e todas morreram", anunciou o Ministério da Defesa da Rússia em comunicado, citado pela agência Tass.
De acordo com informações da imprensa russa, o avião terá sido visto a cair em chamas e numa zona muito próxima de áreas residenciais, perto da aldeia de Yagunovo.
O Ministério da Defesa afirma que na origem do acidente poderá estar uma falha técnica.
O avião de transporte militar An-12 é um modelo de fabrico ucraniano produzido durante o período da União Soviética.