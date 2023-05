Avião russo aterra em Tbilisi e irrita a população da Geórgia

“Aqueles que beneficiam desta opção são os nossos cidadãos que tinham de dar uma volta muito maior”, explicou Irakli Kobakhidze, o responsável máximo do Partido Sonho da Geórgia. O governo explicou que esta decisão vai ajudar um milhão de georgianos que vivem na Rússia. Moscovo fala em menos de 115 mil.



No entanto, a maior parte dos habitantes da Geórgia não concordam com a decisão de permitir esta ligação direta a Moscovo, com mais de 100 organizações do país a declararem que esta é “uma sabotagem clara” das aspirações da Geórgia em candidatar-se à União Europeia”, decisão que vai ser tomada ainda este ano.



No voo que aterrou na capital da Geórgia estava presente uma delegação pró-russa e vários Organizações Não-governamentais e negócios ligados ao Kremlin, de acordo com o canal estatal russo. A autoridade para a aviação da Geórgia está a planear uma centena de voos diários para Moscovo.



A amenização das relações entre os dois países acontece numa altura em que o Kremlin decidiu levantar restrições para cidadãos da Geórgia, que agora podem visitar a Rússia durante 90 dias sem necessitarem de documentos especiais.



Apesar destas decisões, Moscovo e Tblissi continuam a não ter relações diplomáticas. Isto acontece desde 2008, depois de a Rússia ocupar 20 por cento do território da Geórgia sem reconhecimento internacional.



Salome Zurabishvili, presidente da Geórgia e apoiante da causa europeia, mostrou-se indignada com mais uma provocação por parte do Kremlin e a União Europeia e Estados Unidos mostraram-se desiludidos com a decisão do governo de Tbilisi.



Kelly Degnan, embaixadora americana na Geórgia, questionou a decisão do governo em aceitar um “presente” vindo de um país agressor. “Penso que a questão mais importante é: Porquê? Porque é que o Putin está a fazer este tipo de concessões, estas ofertas à Geórgia. Qual é o preço que a Geórgia vai ter de pagar?”.



“Todos sabemos que Vladimir Putin não dá nada sem querer algo em troca”, concluiu Degnan.



Peter Stano, porta-voz da União Europeia, disse que a decisão levanta dúvidas sobre o compromisso da Geórgia em querer juntar-se à União. “Nós e os nossos paceiros não vamos permitir voos vindos da Rússia, para a Rússia e sobre a Rússia”, acrescentou.



A oposição georgiana condenou de forma veemente esta decisão, considerando que foi dada uma “recompensa” ao partido que está no poder por se “comportar bem” com a Rússia desde a invasão da Ucrânia.



A Geórgia nunca sancionou a Rússia e tem permitido que dezenas de milhares de russos viajem para o país, muitos deles para escapar à chamada militar para a linha da frente na Ucrânia. O líder da oposição georgiana declarou que Putin estava a tentar tornar a Geórgia numa “província russa”.



No entanto, o recado de Levan Khabeishvili foi claro: “A vontade das pessoas da Geórgia é inquebrável! Escolhemos a Europa, não a Rússia!”.