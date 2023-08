Aviões de guerra da Rússia e de países da NATO cruzam-se em série de incidentes

"A tripulação do avião de combate russo identificou o alvo aéreo como um avião de patrulha da base R-8A Poseidon da Força Aérea Norueguesa", indicou o Ministério russo da Defesa em nota citada pela agência Interfax.

Ainda segundo o Ministério russo, o aparelho norueguês terá divergido da fronteira russa ao detetar a presença do caça da Frota do Norte."O voo foi realizado em estrita conformidade com os padrões internacionais", enfatiza Moscovo.



Na manhã desta segunda-feira, caças F-16 dos Países Baixos haviam descolado para intercetar um par de bombardeiros russos que, aparentemente, voava em direção ao espaço aéreo neerlandês.



Detetados pela Dinamarca, os aviões russos acabaram "por dar a volta", afastando-se do espaço aéreo dos Países Baixos e da NATO.



De acordo com o Ministério neerlandês da Defesa, os seus F-16 descolaram para "intercetar dois bombardeiros russos que voavam em direção ao espaço aéreo" do país. Os meios foram acionados com base no denominado Alerta de Reação Rápida, pelas 7h19 (6h19 em Lisboa).

"Isto não acontece muitas vezes, mas o incidente de hoje demonstra a importância de uma intervenção rápida. Os F-16 estão de prontidão 24 horas por dia e podem descolar em poucos minutos e intercetar um avião não identificado", vincou o Governo dos Países Baixos.



Num incidente semelhante, caças britânicos intercetaram, também durante a manhã, dois bombardeiros russos no norte da Escócia, em espaço aéreo controlado pela NATO.



Os caças Typhoon intercetaram "dois bombardeiros russos de patrulha marítima de longo alcance nesta manhã ao norte das Ilhas Shetland", adiantou o Ministério britânico da Defesa em comunicado.Os aparelhos britânicos descolaram da base da Royal Air Force em Lossiemouth, no norte da Escócia.



"A tripulação da RAF mantém uma vigilância constante sobre o espaço aéreo britânico e está sempre pronta para intervir a qualquer momento para manter o nosso país seguro", frisou o secretário de Estado das Forças Armadas, James Heappey.

"Em conformidade com os regulamentos"

O Ministério da Defesa da Rússia fez notar que os bombardeiros estratégicos Tu-160, Tu-95MS e Tu-22M3 fizeram voos ditos de patrulha de rotina sobre águas neutras do Báltico, Noruega, Barents e outras águas árticas.No decurso da missão de patrulha, os bombardeiros foram escoltados por caças Su-35S, Su-27 e MiG-31 das Forças Aeroespaciais e da aviação naval.

"Todos os voos foram realizados em estrita conformidade com os regulamentos internacionais para o uso do espaço aéreo", sustentou o tenente-general Sergei Kobilash, comandante da aviação de longo alcance da Rússia.



c/ agências