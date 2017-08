Aviso de expulsão para cidadãos europeus na Grã-Bretanha

RTP 23 Ago, 2017, 18:11 | Mundo

Um erro lamentável, diz o Governo britânico.



O Ministério do Interior diz que está a investigar o caso depois do envio de cerca de 100 cartas com ordem de expulsão a cidadãos de outros países da União Europeia. O documento alegava que teriam que deixar o país de acordo com a lei de imigração.



"Um reduzido número de cartas foram enviadas por erro e nós estamos a investigar como é que isto aconteceu", disse uma porta-voz do Executivo. "É totalmente claro que os direitos dos cidadãos da União Europeia no Reino Unido mantêm-se intactos".



A situação foi revelada quando Eva Johanna Holmberg, professora na universidade Queen Mary, em Londres, casada com um britânico, publicou no Twitter uma mensagem em que contava o que tinha acabado de receber.