Bactéria com cinco mil anos em gruta romena mostra resistência aos antibióticos modernos

A bactéria foi descoberta na gruta de Scarisoara, uma das maiores grutas de gelo da Europa, nas montanhas Apuseni, na Roménia.





As grutas de gelo são consideradas ecossistemas únicos, pois albergam microrganismos que se adaptaram a condições de frio extremo e constituem um reservatório inexplorado de diversidade genética.

Mais de 100 genes de resistência

Perigos e oportunidades

Por outro lado, a investigação revelou cerca de 600 genes de função desconhecida, o que sugere uma fonte inexplorada de novos mecanismos biológicos.





Além disso, foram identificados 11 genes que podem ter a capacidade de matar ou inibir o crescimento de outras bactérias, fungos e vírus, abrindo caminho para o desenvolvimento de novas terapias com antibióticos.





Os investigadores analisaram a estirpe bacteriana denominada Psychrobacter SC65A.3, proveniente de um núcleo de gelo de 25 metros de profundidade retirado do chamado "Grande Salão" da gruta. Para evitar a contaminação, as amostras foram recolhidas em condições estéreis e mantidas congeladas até à análise em laboratório.Posteriormente, foram isoladas várias estirpes bacterianas e foi efetuada uma análise genómica para identificar os genes que permitem a sobrevivência a baixas temperaturas e o desenvolvimento de resistência aos antibióticos.Esta estirpe foi testada contra 28 antibióticos de dez classes diferentes que são utilizados atualmente para tratar infeções bacterianas graves, tais como infeções urinárias, respiratórias, cutâneas, sanguíneas e do trato reprodutivo.Como salienta a autora do estudo, Cristina Purcarea, investigadora principal do Instituto de Biologia de Bucareste da Academia Romena, "Os cientistas alertam para o facto de estas estirpes bacterianas representarem um duplo desafio. Por um lado, o derretimento do gelo devido às alterações climáticas pode libertar micróbios antigos no ambiente moderno, exacerbando o já grave problema da resistência antimicrobiana.