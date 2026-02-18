Mundo
Bactéria com cinco mil anos em gruta romena mostra resistência aos antibióticos modernos
Uma estirpe bacteriana com cinco mil anos, encontrada numa camada de gelo de uma gruta subterrânea na Roménia, mostrou-se resistente a dez antibióticos modernos, de acordo com os resultados de uma investigação científica que suscita preocupações e esperanças quanto ao desenvolvimento de novos tratamentos
A bactéria foi descoberta na gruta de Scarisoara, uma das maiores grutas de gelo da Europa, nas montanhas Apuseni, na Roménia.
As grutas de gelo são consideradas ecossistemas únicos, pois albergam microrganismos que se adaptaram a condições de frio extremo e constituem um reservatório inexplorado de diversidade genética.
Os investigadores analisaram a estirpe bacteriana denominada Psychrobacter SC65A.3, proveniente de um núcleo de gelo de 25 metros de profundidade retirado do chamado "Grande Salão" da gruta. Para evitar a contaminação, as amostras foram recolhidas em condições estéreis e mantidas congeladas até à análise em laboratório.
Posteriormente, foram isoladas várias estirpes bacterianas e foi efetuada uma análise genómica para identificar os genes que permitem a sobrevivência a baixas temperaturas e o desenvolvimento de resistência aos antibióticos.Mais de 100 genes de resistência
Esta estirpe foi testada contra 28 antibióticos de dez classes diferentes que são utilizados atualmente para tratar infeções bacterianas graves, tais como infeções urinárias, respiratórias, cutâneas, sanguíneas e do trato reprodutivo.
Apesar das origens antigas, a bactéria desenvolveu resistência a dez antibióticos modernos e foram identificados no seu genoma mais de 100 genes relacionados com a resistência.
Como salienta a autora do estudo, Cristina Purcarea, investigadora principal do Instituto de Biologia de Bucareste da Academia Romena, "o estudo de micróbios que foram preservados no gelo durante milhares de anos mostra que a resistência aos antibióticos evoluiu naturalmente no ambiente, muito antes do advento da medicina moderna". Perigos e oportunidades
Os cientistas alertam para o facto de estas estirpes bacterianas representarem um duplo desafio. Por um lado, o derretimento do gelo devido às alterações climáticas pode libertar micróbios antigos no ambiente moderno, exacerbando o já grave problema da resistência antimicrobiana.
Por outro lado, a investigação revelou cerca de 600 genes de função desconhecida, o que sugere uma fonte inexplorada de novos mecanismos biológicos.
Além disso, foram identificados 11 genes que podem ter a capacidade de matar ou inibir o crescimento de outras bactérias, fungos e vírus, abrindo caminho para o desenvolvimento de novas terapias com antibióticos.
ERTNews / 17 fevereiro 2026 08:19 GMT
Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP
