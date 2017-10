Bagdad e governo curdo prolongam prazo para evitar confronto em Kirkuk

Lusa15 Out, 2017, 13:59 | Mundo

Ao final da manhã, o presidente da região autónoma do Curdistão, Massud Barzani, reuniu-se com o presidente do Iraque, o também curdo Fuad Massum, numa tentativa de acalmar a tensão, depois de, de madrugada, ter chegado ao fim o ultimato de 48 horas dado pelo primeiro-ministro do Iraque, Haidar al-Abadi, aos curdos para entregarem Kirkuk.

Paralelamente, dirigentes do Partido Democrático do Curdistão (PDK), de Barzani, e da União Patriótica do Curdistão (UPK), de Massum, reuniram-se em Dukan, na província curda de Suleimanyah.

Os combatentes curdos, os `peshmergas`, dividem-se entre os dois partidos, mas as forças curdas que estão em Kirkuk, e que Bagdad quer ver desmobilizadas, dependem do UPK.

Os encontros serviram para abordar a crise suscitada pelo referendo sobre a independência que se realizou a 25 de setembro nas províncias curdas e em algumas localidades sob a tutela de Bagdad mas controladas pelas forças curdas.

Kirkuk foi incluída no referendo de 25 de setembro, apesar de não pertencer à região autónoma do Curdistão iraquiano. A cidade, etnicamente diversa, é administrada pelos curdos desde 2014, quando o exército iraquiano fugiu ao avanço dos `jihadistas` do grupo Estado Islâmico.

O Iraque exige agora recuperar o controlo da cidade e da província de Kirkuk, rica em petróleo.