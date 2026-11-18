"O Comando Geral das Forças de Defesa do Bahrein anuncia que o Irão prossegue com a sua abordagem hostil sistemática através de ataques criminosos dirigidos contra o Reino do Bahrein", assinalou o alto comando militar num comunicado divulgado na rede social X.

O Ministério do Interior do reino emitiu esta madrugada dois alertas de "ameaça potencial" - entretanto levantados -, nos quais instou a população a "manter a calma" e a "dirigir-se ao local seguro mais próximo", de acordo com publicações na mesma plataforma.

O Bahrein afirmou na terça-feira ter intercetado e destruído drones iranianos que se dirigiam contra um radar norte-americano na base aérea de Sheij Isa, no sul da ilha, no terceiro ataque do Irão contra o país do Golfo Pérsico desde sexta-feira.

O Corpo da Guarda da Revolução Islâmica (IRGC, na sigla em inglês) reivindicou a ofensiva de terça-feira e defendeu que constituía uma resposta às incursões de drones da força aérea norte-americana no espaço aéreo iraniano.

Esta nova série de incidentes rompe quase quatro meses de calma no território do Bahrein. O Irão não atacava o reino desde o final de julho, na sequência de uma intensa onda de bombardeamentos contra posições militares com presença norte-americana.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Majid al Ansari, revelou na terça-feira que uma delegação do Irão se encontra em Doha para participar em negociações entre o Irão e os Estados Unidos, mediadas pelo Qatar.

No mesmo dia, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, prosseguiu em Omã uma ronda de contactos regionais, depois de ter visitado o Paquistão.