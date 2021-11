Bahrein anucia detenção de terroristas ligados ao Irão

Governado por uma dinastia sunita, o Bahrein tem acusado o Irão, repetidas vezes, de instrumentalizar os xiitas para desestabilizar o seu regime, o que Teerão sempre negou.

"Terroristas que planeavam realizar operações terroristas foram detidos", disse o Ministério do Interior, numa nota hoje divulgada na rede social Twitter, sem especificar a data da detenção, a nacionalidade ou o número dos detidos.

"Armas e explosivos do Irão foram apreendidos após a detenção dos suspeitos, que estão ligados a grupos terroristas no Irão", explica o comunicado.

O arquipélago do Bahrein tem sido agitado por distúrbios esporádicos desde 2011, quando as autoridades reprimiram os protestos xiitas, que exigiam reformas políticas, levando à dissolução de todos os grupos opositores do regime.

Centenas de pessoas foram detidas, e algumas perderam mesmo a cidadania, ao serem acusadas de atos de terrorismo, com ligações ao Irão.

O Bahrein rejeita veementemente as alegações de violações dos direitos humanos feitas por organizações não governamentais e por especialistas sob mandato da ONU, negando qualquer discriminação contra a comunidade xiita.