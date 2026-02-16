Baixas civis aumentaram na Ucrânia em 2025

Os ataques aéreos, ainda de acordo com estes dados, são o principal fator deste aumento.

"Kherson, Donetsk, Kharkiv e Dnipropetrovsk estiveram entre as regiões mais atingidas, refletindo a exposição da vida civil a armas de longo alcance e disparadas remotamente", acrescenta o relatório.





Segundo o diretor Executivo AOAV, estes "dados globais mostram, de forma sombria e repetida, que os danos a civis não são um efeito colateral da guerra, mas sim uma consequência inevitável e previsível do uso de armas explosivas”.



“Mesmo onde o uso geral dessas armas diminui, como na Ucrânia, os civis continuam a sofrer de forma desproporcional quando bombas e mísseis são utilizados em vilas, cidades e áreas residenciais", acrescentou Iain Overton. "Sem uma restrição significativa ao uso de armas explosivas em áreas povoadas, vidas civis continuarão a ser destruídas muito depois que as manchetes deixarem de ser notícia".



Os danos causados ​​a civis por ataques russos "aumentaram drasticamente na Ucrânia no ano passado, mesmo com a queda no número global de vítimas desses mesmos tipos de armas". De acordo com os dados da organização,. Apesar de o número de vítimas por ataque estar a aumentar, o relatório da AOAV revela que, indica o documento publicado esta segunda-feira.Em média,O ataque mais mortal no ano passado foi em Dnipro, a 24 de junho, quando mísseis russos atingiram um comboio de passageiros, apartamentos e escolas, matando 21 pessoas e deixando 314 feridas, incluindo 38 crianças.A organização que analisou a situação refere queO que leva a crer que o armamento russo está a ser usado de maneira a geral maior impacto civil, "seja por meio de mais ataques com drones, munições mais pesadas, escolhas específicas de alvos em áreas povoadas ou ataques repetidos à infraestrutura urbana."Os ataques com drones e mísseis na Ucrânia foram responsáveis ​​por aproximadamente metade de todas as vítimas civis em 2025, eEm contrapartida, as vítimas civis causadas por armas lançadas do solo diminuíram 44 por cento".Há ainda outro dado a realçar: as áreas urbanas foram as mais atingidas.