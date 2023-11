Baixas russas em combates "muito intensos" junto a Avdivka, diz Kiev

No 630º dia de guerra em território ucraniano, e "contra todas as probabilidades, as forças de defesa da Ucrânia ganharam uma posição segura na margem esquerda, a leste do Dnipro”, garantindo "um ponto de apoio", confirmou Andriy Yermako, chefe do gabinete do presidente da Ucrânia.







Num discurso ao grupo de reflexão do Instituto Hudson, nos EUA, afirmou ainda que “passo a passo, estão a desmilitarizar a Crimeia”, acrescentou, referindo-se à península tomada pela Rússia em 2014. “Cobrimos 70 por cento da distância. E nossa contra-ofensiva está a desenvolver-se”, reiterou.



O presidente ucrâniano disse na terça-feira que a defesa da cidade de Avdivka, no leste, era "fundamental para os planos de guerra de Kiev", deixando Moscovo com pesadas perdas russas.







As autoridades ucrânianas também afirmam que, ao terem "intensificado" ataques em redor da cidade de Avdivka, a sul do território, já causaram mais baixas entre as forças russas do que nas batalhas em Bakhmut e Vuhledar juntas.





No site do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foram partilhadas declarações sobre as perdas de Moscovo.





“A Rússia já está a perder homens e equipamento perto de Avdivka mais rapidamente e em maior escala do que, por exemplo, perto de Bakhmut”, sublinhou Zelensky.



“Quanto mais as forças russas forem destruídas perto de Avdivka, pior será a situação geral para o inimigo e o curso geral desta guerra”, vincou.





A liderança militar regional ucraniana reivindica já terem ali sido mortos, pelo menos, três mil militares russos e causado ferimentos em mais de sete mil. De realçar que Moscovo empenhou meios significativos, dado o valor estratégico da cidade de Avdivka.











De acordo com a CNBC, duas agências de notícias estatais russas publicaram alertas no início da semana dando conta de que Moscovo estava a "deslocar tropas para posições mais favoráveis” a leste do rio Dnipro, na Ucrânia, informação que retirada minutos depois.



O incidente altamente incomum sugeriu confusão no sistema militar russo e na media estatal sobre como relatar a situação do campo de batalha no sul da Ucrânia.



Zelensky já alertou para o país preparar-se para mais ataques à infraestrutura nacional à medida que o Inverno se aproxima.





Entretanto, a ferrovia estatal ucraniana restringe destribuição de cereais para Odessa "devido a reparações" nas linhas.



“A Ukrzaliznytsia começou a reparar a infraestrutura ferroviária da sua rede, o que dificulta a circulação dos comboios de carga em direção aos portos da região de Odesa”, disse Valeriy Tkachov, vice-diretor do departamento comercial das ferrovias, na rede social do Facebook.



O presidente ucraniano reportou na terça-feira que as exportações do país através de um corredor alternativo de navegação no Mar Negro atingiram quase quatro milhões de toneladas desde que a rota começou a operar em agosto.