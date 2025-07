Balanço eleva para 1.260 número de mortes no conflito em Sweida

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) disse ter documentado novas mortes que ocorreram antes da trégua entrar em vigor na cidade, de maioria drusa.

Entre os mortos estão 505 combatentes drusos e 298 civis drusos, 194 dos quais foram "sumariamente executados por membros dos Ministérios da Defesa e do Interior", de acordo com dados do relatório da ONG.

O número de mortos inclui ainda 408 membros das forças de segurança do Governo e 35 beduínos sunitas, incluindo três civis "executados sumariamente por combatentes drusos".

No documento, o OSDH acrescentou que 15 soldados do Governo foram também mortos em ataques israelitas.