Balanço geral sobe para mais de 1.060 mortos e 4.500 desaparecidos

A imprensa estatal chinesa noticiou 16 mortos e 546 no Tibete, pelo que o total provisório de vítimas da catástrofe passou para 1.066 mortos e 4.562 desaparecidos, segundo a agência francesa AFP.

Entre as pessoas desaparecidas no Nepal há centenas de peregrinos e turistas, incluindo dois portugueses, depois de o Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa ter anunciado hoje que localizou um terceiro que ainda não fora contactado.

Desde 26 de outubro, quando ocorreu a catástrofe, já tinham aparecido outros três portugueses.

A China incluiu um português desaparecido no Tibete, numa lista de 261 pessoas de 23 países.

Embora as esperanças diminuam com o passar dos dias, equipas de resgate com a ajuda de cães e maquinaria pesada continuaram hoje a procurar sobreviventes no meio da lama, rochas e destroços.

Cerca de 900 trabalhadores estão desaparecidos em 12 projetos hidroelétricos no Nepal e as autoridades calculam que cerca de 500 estejam presos em túneis, de acordo com a agência norte-americana AP.

Apesar da utilização de explosivos e de maquinaria pesada de escavação, os socorristas têm tido dificuldades em avançar nos túneis.

Até ao momento, apenas conseguiram retirar alguns corpos, disse hoje o Exército.

"Os milagres são possíveis", afirmou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros nepalês, Shisir Khanal, à AFP.

"Não quero perder a esperança nesta fase, penso que ainda podemos salvar centenas de pessoas", acrescentou.

A autoridade nepalesa responsável pelas situações de emergência anunciou que os 20.000 socorristas mobilizados já retiraram quase 12.000 sinistrados.

A dimensão da catástrofe de 26 de agosto está a dificultar os trabalhos de resgate no Nepal e no Tibete, com deslizamentos de terra, estradas destruídas e danos generalizados a isolarem zonas remotas.

As equipas enfrentam condições difíceis na busca em terrenos instáveis e pilhas de escombros, aumentando o receio de que o número de mortos possa subir à medida que os socorristas alcancem as comunidades isoladas.