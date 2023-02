Balão chinês era militar e partiu da base de Hainan, insiste Washington

O balão cruzou os céus do Alasca e do Canadá, aparecendo depois no Estado norte-americano do Montana, que abriga estruturas com mísseis nucleares.Após ter sido atingido por um caça e os destroços recuperados na costa de Myrtle Beach, na Carolina do Sul,

As autoridades dos Estados Unidos insistem que o balão partiu de Hainan, uma ilha no sul da China que abriga uma base militar naval.



Acrescentam que

Crédito: U.S. Fleet Forces Command



A operação militar terá envolvido tecnologia de uma empresa privada chinesa que faz parte do aparato de fusão militar-civil da China, avançou o, que entretanto foram avistados sobre a Costa Rica e a Venezuela, para fins de vigilância.A China tem argumentado que

Fonte da Administração Biden, citada na estação televisiva norte-americana CBS, garantiu que as secretas dos EUA acreditam que o balão faz parte de um "programa de vigilância aérea executado pelo Exército de Libertação Popular de Hainan". Os Estados Unidos alertaram 40 países aliados sobre a alegada espionagem.







A vice-secretária de Estado norte-americana, Wendy Sherman, partilhou informação com cerda de 150 diplomatas estrangeiros em simultâneo, com a embaixada norte-americana em Pequim, para divulgar as novas descobertas sobre o balão.“Queremos garantir que estamos a compartilhar o máximo possível com países em todo o mundo que também podem ser suscetíveis a este tipo de operações”, disse o alto funcionário do Governo Federal, citado pela agência Reuters.

Os especialistas sublinham que os destroços podem fornecer aos Estados Unidos informações sobre a tecnologia e as técnicas de vigilância aérea chinesa. E compreender como o balão pode transmitir dados.