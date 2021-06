Bali. Estrelas em aço para recuperar barreira de coral

O arquipélago indonésio, segundo uma pesquisa do Departamento de Pesca e Marinha de Bali.



Para contrariar a destruição deste ecossistema, estão a ser instaladas no fundo do mar estruturas hexagonais em aço, com hastes revestidas a areia, como suporte de crescimento do novo coral.



A iniciativa partiu da Fundação Nusa Dua que pretende, com o projeto das "estrelas do recife", participar na conservação e regeneração da barreira de coral. A organização diz já ter colocado perto de seis mil "estrelas", mas quer aumentar este recife artificial.



"O nosso objetivo é instalar cinco mil estrelas de recife nos próximos cinco anos", declarou Patriana Hutasoit, antiga colaboradora do World Wildlife Fund, citada pela Reuters. E acrescenta: "No futuro, se for possível, queremos expandir o projeto para fora de Bali".





Pariama Hutasoit mergulha nas águas cristalinas da ilha indonésia de Bali para retirar o plástico de uma "estrela de recife" | Nyimas Laula - Reuters



Educar a comunidade e sensibilizar os residentes para a importância de proteger os recifes de coral de Bali são também atividades desenvolvidas pela Fundação.

I Nyoman Sadnya, pescador local, relata que os pais extraíram corais dos recifes durante décadas, desconhecendo os danos.









"Os meus pais não tinham emprego e a área aqui costumava ser árida e, às vezes, era difícil encontrar comida", disse Sadnya. E continuou: "Então, recorreram à mineração de coral para materiais de construção, porque eles não sabiam do impacto destrutivo de longo prazo".



"Ao observar a condição dos recifes de coral hoje, percebemos que o que fizemos no passado com eles foi totalmente errado", rematou I Nyoman Sadnya.





