Baltasar Garzón leva prisão de Alex Saab ao Tribunal de Haia

O advogado José Manuel Pinto Monteiro, que lidera a equipa de defesa em Cabo Verde, explicou que Baltasar Garzón vai conduzir o processo que contesta a prisão preventiva para efeitos de extradição decretada pelas autoridades cabo-verdianas, junto daquele tribunal, com sede em Haia (Holanda), levando também o caso às Nações Unidas e à União Africana.



O empresário colombiano, que viajava com passaporte diplomático da Venezuela, foi detido pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas numa escala técnica no Sal, em 12 de junho, com base num mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos da América (EUA).



Baltasar Garzón, um antigo magistrado do Departamento Central de Instrução de Madrid, que ficou conhecido por ter participado no julgamento de alguns dos casos mais mediáticos em Espanha, trabalha agora como advogado, dirigindo um escritório de advocacia que tem como cliente, entre outros, Julian Assange, fundador da Wikileaks, que aguarda decisão judicial no Reino Unido sobre um pedido de extradição para os EUA.



Em causa, da parte da defesa, neste processo, como acusou o governo da Venezuela, está a alegação de que Alex Saab viajava com passaporte diplomático, como seu "enviado especial", bem como eventuais violações das autoridades cabo-verdianas à Carta das Nações Unidas e à Constituição da República.



Além disso, o governo venezuelano insiste que o aviso para a detenção e extradição de Alex Saab só foi emitido pela Interpol em 13 de junho, um dia depois de concretizada no aeroporto do Sal, e que terá sido entretanto retirado.



Os EUA pediram formalmente às autoridades cabo-verdianas a extradição de Alex Saab, descrito como testa-de-ferro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse à Lusa, em 2 de julho, fonte do governo de Cabo Verde. O pedido formal de extradição foi feito através da Procuradoria-Geral da República (PGR) de Cabo Verde, dentro dos 18 dias previstos na lei, e o processo envolverá ainda um pedido de autorização ao ministério da Justiça.