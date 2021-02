Banco Central do Brasil ganha autonomia

O texto, que já tinha sido aprovado em novembro pelo Senado e que conta com o aval do governo, será agora submetido à avaliação do presidente, Jair Bolsonaro, e assim eliminar qualquer tipo de interferência política na entidade.O projeto, no entanto, mantém a forma de nomeação do presidente do Banco Central, que continuará a ser proposta pelo executivo e submetida à aprovação do Congresso.O texto estabelece ainda um mandato de quatro anos para o presidente da entidade, que terá início no terceiro ano de mandato do atual chefe de Estado, com possibilidade de reeleição única por igual período.





Mudanças orgânicas







Anteriormente, não havia prazo definido de permanência no cargo, embora o seu titular costumasse ser substituído a cada mudança de Chefe de Estado.Além disso, estabelece a substituição de forma escalonada dos demais membros titulares do órgão, composto por um total de nove diretores, incluindo o presidente. Desta forma, a cada ano, um diretor será substituído.Segundo a iniciativa, os membros da direção do Banco Central só poderão perder os seus cargos se o solicitarem, por motivo de doença, se receberem condenação por irregularidades administrativas ou em caso de "desempenho insuficiente, comprovado e recorrente".Neste última possibilidade, o Conselho Monetário Nacional proporá ao presidente brasileiro a exoneração daquele diretor, que, em qualquer caso, estará sujeita à aprovação prévia, por maioria absoluta, do Senado.Além de definir a política monetária, o Banco Central também é responsável por garantir o poder de compra de moeda, manter as reservas internacionais em nível adequado e garantir a estabilidade e o bom funcionamento do sistema financeiro do país.