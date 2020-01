Banco de Portugal, CMVM e Eurobic acusados de conivência com Isabel dos Santos

A ex-eurodeputada diz que o Banco de Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e a Procuradoria-Geral da República são "coniventes" com os alegados esquemas fraudulentos de Isabel dos Santos.



No mesmo sentido o presidente da Transparência e Integridade reafirma as acusações de Ana Gomes, acrescentando que Portugal já devia ter fechado portas aos negócios de Isabel dos Santos há muito tempo.