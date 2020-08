Banco do Brasil inicia processo para eleger André Brandão para presidente

"O Banco do Brasil (BB) comunica que, após comunicação formal, via ofício do Ministério da Economia, iniciou-se no âmbito do BB os procedimentos de governança necessários à confirmação da elegibilidade de André Guilherme Brandão para assumir o cargo de presidente da Companhia", indicou, em comunicado.



André Brandão vai substituir Rubem Novaes, que pediu demissão no final de julho por considerar que o banco estatal precisava de "uma reforma" para enfrentar "os momentos futuros de muitas inovações no sistema bancário".



Na semana passada, o ministro da Economia brasileiro, Paulo Guedes, afirmou que a indicação de Brandão para a função partiu do presidente do banco central, Roberto Campos. O ministro afirmou "não conhecer" Brandão pessoalmente, e sublinhou confiar na recomendação.



Brandão, que tem mais de 20 anos de atuação no mercado financeiro, trabalhava no banco HSBC como chefe global da instituição para as Américas. Antes de chegar ao HSBC, trabalhou mais de dez anos no Citibank.



O Banco do Brasil é uma das instituições mais estratégicas do país e é controlado pelo Estado brasileiro, embora tenha ações cotadas na Bolsa de Valores de São Paulo.



A entidade possui escritórios em quase todos os municípios do país sul-americano e conta com um quadro de funcionários de cerca de 100 mil trabalhadores.