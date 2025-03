Banco do Japão mantém taxas inalteradas num contexto de incerteza económica

No final de uma reunião de dois dias, a instituição optou por manter a taxa de referência em 0,5%, depois de a ter aumentado em janeiro.

O BoJ está a adotar uma postura cautelosa, sublinhando as potenciais consequências da guerra comercial desencadeada pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Os EUA visaram diretamente as exportações de aço japonesas.

"No que diz respeito aos riscos para as nossas perspetivas, ainda existem grandes incertezas sobre a atividade económica no Japão, incluindo a evolução da situação comercial (...) e os preços das matérias-primas", afirmou o BoJ, em comunicado.

Já na semana passada, o governador do BoJ, Kazuo Ueda, expressou preocupação com "a incerteza que rodeia a evolução da economia e dos preços no estrangeiro".

A manutenção do "status quo" na política monetária foi amplamente antecipado pelos mercados.

Na opinião dos analistas, a instituição deverá voltar a aumentar as taxas ainda este ano.

O BoJ aposta agora num "círculo virtuoso" em que os aumentos salariais vão impulsionar o consumo.