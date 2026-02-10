Banco do Vaticano lança dois novos índices inspirados em ensinamentos católicos

Serão direcionados para a Zona Euro (Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles) e para os Estados Unidos (Morningstar IOR US Catholic Principles), e serão compostos por ações de 50 emissores cada um e “focam-se em empresas de média e grande capitalização”.



Os objetivos declarados são a construção de um mercado baseado nas “melhores práticas e de acordo com os critérios da ética católica e designados para servir como uma referência para os investimentos católicos a nível mundial”.



Esses critérios incluem os ensinamentos católicos em relação à vida, proteção ambiental e responsabilidade social, de acordo com a Reuters, numa altura em que os fundos de investimento baseados nestes princípios registaram saídas de 84 mil milhões de dólares (70,6 mil milhões de dólares) em 2025.



No entanto, o investimento baseado na Doutrina Social da Igreja não é um conceito novo e tem registado alguma popularidade, como o fundo norte-americano de índices cotados S&P 500 Catholic Values Index, que tem mais de 840 milhões de euros em ativos sob gestão.



“Com o lançamento destes dois novos índices bolsistas, o IOR dá mais um passo em frente no processo que o tem levado a adotar as melhores práticas financeiras”, destaca o vice-diretor-geral do Banco do Vaticano, Giovanni Boscia, que destaca que o cumprimento dos critérios éticos católicos “permite-nos tornar os nossos processos de avaliação e reporte de desempenho ainda mais rigorosos e transparentes”.



O diretor-geral dos Índices Morningstar para a Europa, Médio Oriente e África, Robert Edwards, ressalvou a busca dos investidores por “cada vez mais índices de referência que reflitam critérios específicos baseados em valores ou em políticas”.



A decisão vem na sequência de reformas que começaram a ser implementadas pelo Papa Francisco, para aumentar a transparência do Banco do Vaticano, envolvido em vários escândalos de corrupção, fraude fiscal e lavagem de dinheiro. O microestado mantem uma carteira de pagamentos que, em 2024, representou um lucro de 38,1 milhões de euros.