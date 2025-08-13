Banco Mundial aprova apoio de emergência a Cabo Verde de 8,5 milhões de euros

O apoio, que corresponde a 8,5 milhões de euros foi acionado ao abrigo de um programa de cooperação para ajudar os esforços do Governo numa recuperação económica resiliente e equitativa, com o Banco Mundial a permitir um desembolso imediato, adiantou Ulisses Correia e Silva, na página oficial do Facebook.

O governante agradeceu ao Grupo Banco Mundial pela "resposta célere" ao pedido efetuado por Cabo Verde "e pelo elevado sentido de solidariedade" perante a necessidade de emergência social e infraestrutural, para proteger as pessoas e reconstruir com maior resiliência".A tempestade, na madrugada de segunda-feira, provocou oito mortos e três desaparecidos na ilha de São Vicente, onde casas e estradas foram destruídas, pontes colapsaram e alguns bairros ficaram inundados.Também foram registados danos em Santo Antão e São Nicolau, com o Governo a declarar situação de calamidade por seis meses nos três municípios, para permitir a mobilização urgente de recursos.Na terça-feira, um contingente de 30 militares e polícias, três viaturas e material para limpezas e transporte de água chegou para apoiar as operações de resposta e recuperação em São Vicente.O Presidente da República, José Maria Neves, deslocou-se hoje à ilha para visitar zonas afetadas, reunir com autoridades e contactar famílias atingidas, sublinhando "a tranquilidade" e o "engajamento cívico" da população face à destruição.Cabo Verde decretou dois dias de luto nacional.A Câmara Municipal de São Vicente começou hoje a entregar um subsídio de cerca de 181 euros às famílias dos oito mortos, com o autarca a adiantar que está a ser feito um levantamento das famílias desalojadas, para que possam igualmente receber apoio imediato.Moradores em São Vicente têm feito pedidos de alojamento, ao mesmo tempo que solicitam alimentos e água, enquanto retiram lama e destroços das casas.As ruas em São Vicente continuam cobertas de detritos, há pontes destruídas, árvores caídas e veículos inutilizados.Um gabinete de crise foi criado para coordenar a resposta. Ulisses Correia e Silva garantiu prioridade ao realojamento, distribuição de cestas básicas, apoio psicológico e reconstrução das infraestruturas, em articulação com instituições internacionais.Países como Timor-Leste, Guiné-Bissau, Portugal e São Tomé e Príncipe manifestaram solidariedade e apresentaram condolências às famílias enlutadas.Portugal anunciou hoje o envio de um navio da Marinha para prestar assistência humanitária em Cabo Verde. O Ministério da Defesa Nacional de Portugal afirmou em comunicado que está previsto o navio patrulha chegar ao arquipélago africano na sexta-feira, constituído por uma guarnição de 56 militares, indicando que as operações estão a ser acompanhadas pelo Presidente e pelo Governo.