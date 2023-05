Banda norte-americana Aerosmith anuncia digressão de despedida

"Após 50 anos, 10 digressões mundiais e mais de 100 milhões de fãs... Está na hora de mais uma antes de nos irmos embora!", partilhou a banda, na rede social Instagram.

A banda de rock clássico composta por Tyler (voz), Joe Perry (guitarra principal), Brad Whitford (guitarra), Tom Hamilton (baixo) e Joey Kramer (bateria) tem programados 40 espetáculos a partir de 12 de setembro, com início em Filadélfia, nos Estados Unidos, prolongando-se até 26 de janeiro de 2024, com o último concerto agendado para Montreal, no Canadá.

Os Aerosmith serão acompanhados pelos The Black Crowes, que vão atuar como banda de abertura na digressão, que incluirá para além do Canadá, apenas cidades norte-americanas como Boston, Nova Iorque, São Francisco e Seattle.

"É uma espécie de oportunidade para celebrar os 50 anos em que estamos por cá. Nunca se sabe quanto tempo mais toda a gente vai ter saúde para fazer isto", disse Perry à televisão Fox News.

A banda, fundada em Boston em 1970, anunciou em comunicado que Kramer não irá participar na digressão por razões de saúde.

O grupo não lança um novo álbum desde "Another Dimension!", o 15.º álbum da carreira, em 2012.

Em maio de 2022, os Aerosmith cancelaram espetáculos em Las Vegas devido à recaída de Tyler no consumo de drogas.

Além disso, o vocalista foi indiretamente implicado em dezembro num processo de agressão sexual decorrente de um suposto relacionamento com uma menor de idade na década de 1970.

A queixa não mencionava explicitamente o seu nome, mas, de acordo com a revista Rolling Stone, a queixosa já tinha tornado pública a sua experiência com Tyler no passado.