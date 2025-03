O protesto durou 16 horas. Um homem com uma bandeira palestiniana subiu ontem à torre do Big Ben, em Londres. Só perto da meia-noite é que o ativista foi retirado do Palácio de Westminster. Já detido, o cidadão britânico foi recebido com aplausos. Pede liberdade da Palestina e diz estar em protesto contra a alegada cumplicidade entre o Governo britânico e o Estado de Israel.