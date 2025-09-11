"Bandeira Pirata" do anime japonês "One Piece" tornou-se símbolo de protesto no Nepal
A bandeira pirata do conhecido anime japonês "One Piece" foi adotada, nos últimos dias, como um ícone dos protestos antigovernamentais no Nepal. Estas manifestações têm sido lideradas, em grande medida, por jovens que lutam contra a corrupção, a censura e a desigualdade.
Depois da Indonésia, a bandeira pirata da série "One Piece" tornou-se símbolo do descontentamento da Geração Z asiática.
O símbolo da caveira e do chapéu de palha espalhou-se no Nepal, onde têm acontecido manifestações em massa realizadas maioritariamente por estudantes. Nos protestos, o Governo nepalês é acusado de nepotismo, autoritarismo, censura e corrupção.
A proibição do uso de redes sociais pelo Governo, para travar a difusão de notícias sobre alegada corrupção política, desencadeou manifestações em massa por todo o país.
Porém, as imagens de Katmandu ultrapassaram as fronteiras e mostraram manifestantes identificando-se como “Gen Z”, agitando a bandeira do anime enquanto protestavam contra a censura, o suborno e o Governo autoritário.
Algumas bandeiras tinham mensagens como “A hora é agora” e “WakeUpNepal”.
🚨 #BREAKING: After Indonesia, One Piece has now become the symbol of Gen Z youth protests in Nepal 🇳🇵 following the government’s social media ban.— Anime Spotlight (@AnimeSpotlightt) September 8, 2025
⚠️ Reports say police violence has led to dozens Death & 100+ casualties. pic.twitter.com/ajI6x6w4M1
A polícia disparou contra a multidão em Katmandu, matando pelo menos 19 pessoas, na segunda-feira, escalando a violência. Durante as horas seguintes, no auge dos protestos, manifestantes incendiaram prédios governamentais e entraram em confronto com as forças de segurança.
O complexo de edifícios governamerntais foram invadidos e incendiados. O prédio que abrigava a Kantipur Publications, a maior casa dos media do Nepal, também foi incendiado.
Alguns ministros tiveram que ser resgatados de helicóptero devido à escalada das tensões. A violência nas ruas levou à renúncia do primeiro-ministro KP Sharma Oli, com os manifestantes também a exigir maior transparência e a proteção das liberdades civis.
O chefe do exército, General Ashok Raj Sigdel, instou os manifestantes a regressarem para casa, ameaçando com a possibilidade de mais violência caso os protestos continuem.
Nas últimas horas, as autoridades de saúde reportaram 31 mortos, vítimas dos confrontos, e centenas de feridos que continuam internados.
A proibição temporária de redes sociais foi, posteriormente, suspensa. Para já, o exército tomou as ruas e está em vigor um toque de recolher em Katmandu.
A bandeira da liberdade de One Piece
A presença da bandeira do anime japonês, amplamente partilhada nas redes sociais, acabou por tornar-se um símbolo de frustração com as políticas do Governo nepalês, e simbolo de liberdade, de desafio e de um movimento crescente contra a corrupção.
A imagem do pirata de One Piece também já tinha ecoado recentemente na Indonésia, onde apareceu em várias cidades antes das comemorações do 80º Dia da Independência do país.
Muitos acolheram a bandeira pirata como um sinal de resistência, outros — principalmente no Governo — condenaram o seu uso. Entretanto, as autoridades alertaram que exibir a bandeira durante as celebrações nacionais poderia violar as leis que protegem os símbolos do Estado.
A bandeira da liberdade de One Piece
A presença da bandeira do anime japonês, amplamente partilhada nas redes sociais, acabou por tornar-se um símbolo de frustração com as políticas do Governo nepalês, e simbolo de liberdade, de desafio e de um movimento crescente contra a corrupção.
A imagem do pirata de One Piece também já tinha ecoado recentemente na Indonésia, onde apareceu em várias cidades antes das comemorações do 80º Dia da Independência do país.
Muitos acolheram a bandeira pirata como um sinal de resistência, outros — principalmente no Governo — condenaram o seu uso. Entretanto, as autoridades alertaram que exibir a bandeira durante as celebrações nacionais poderia violar as leis que protegem os símbolos do Estado.
"One Piece" é uma série de mangá escrita e ilustrada por Eiichiro Oda. Na história, um "pirata" é qualquer pessoa que empunhe um Jolly Roger - nome dado à bandeira pirata tradicional -, o que significa que essa personagem opera fora das leis do Governo Mundial Autoritário.
Enquanto alguns piratas são descritos como gananciosos e implacáveis, outros procuram aventura, liberdade ou mesmo o lendário tesouro conhecido como "One Piece", que deverá conceder o título de "Rei dos Piratas".
O conceito de ser pirata em "One Piece" está, portanto, vinculado a desafiar o Governo Mundial Autoritário e lutar pelos próprios sonhos.
Na região - Indonésia, Filipinas e Nepal - a bandeira Jolly Roger assumiu um novo significado — não é mais um símbolo de piratas fictícios, mas um grito de guerra para os jovens que exigem mudanças.
Entre muitos jovens nepaleses, Rohan Rai, com 19 anos, a "bandeira representa a liberdade, a lealdade e o desafio à injustiça". No Instagram, um outro utilizador nepalês comentou que “nada mais poderoso” do que ver a bandeira de One Piece levantada como um “símbolo de protesto contra a corrupção”.
"A bandeira incorpora o espírito de rebelião dos personagens e a busca por liberdade. E agora é a nossa vez", acrescenta. "O mundo corrompido em One Piece reflete o nosso país atualmente e é hora de nos levantarmos e rebeliarmos”.
Tópicos
Nepal , Violência , Resistência , Manifestações , Confrontos , Anime , One Piece , Bandeira , Pirata