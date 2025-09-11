"Bandeira Pirata" do anime japonês "One Piece" tornou-se símbolo de protesto no Nepal

Depois da Indonésia, a bandeira pirata da série "One Piece" tornou-se símbolo do descontentamento da Geração Z asiática.





O símbolo da caveira e do chapéu de palha espalhou-se no Nepal, onde têm acontecido manifestações em massa realizadas maioritariamente por estudantes. Nos protestos, o Governo nepalês é acusado de nepotismo, autoritarismo, censura e corrupção.







A proibição do uso de redes sociais pelo Governo, para travar a difusão de notícias sobre alegada corrupção política, desencadeou manifestações em massa por todo o país.





Porém, as imagens de Katmandu ultrapassaram as fronteiras e mostraram manifestantes identificando-se como “Gen Z”, agitando a bandeira do anime enquanto protestavam contra a censura, o suborno e o Governo autoritário.





Algumas bandeiras tinham mensagens como “A hora é agora” e “WakeUpNepal”.

🚨 #BREAKING: After Indonesia, One Piece has now become the symbol of Gen Z youth protests in Nepal 🇳🇵 following the government’s social media ban.



Reports say police violence has led to dozens Death & 100+ casualties.

A polícia disparou contra a multidão em Katmandu, matando pelo menos 19 pessoas, na segunda-feira, escalando a violência. Durante as horas seguintes, no auge dos protestos, manifestantes incendiaram prédios governamentais e entraram em confronto com as forças de segurança.







O complexo de edifícios governamerntais foram invadidos e incendiados. O prédio que abrigava a Kantipur Publications, a maior casa dos media do Nepal, também foi incendiado.







Alguns ministros tiveram que ser resgatados de helicóptero devido à escalada das tensões. A violência nas ruas levou à renúncia do primeiro-ministro KP Sharma Oli, com os manifestantes também a exigir maior transparência e a proteção das liberdades civis.







O chefe do exército, General Ashok Raj Sigdel, instou os manifestantes a regressarem para casa, ameaçando com a possibilidade de mais violência caso os protestos continuem.





Nas últimas horas, as autoridades de saúde reportaram 31 mortos, vítimas dos confrontos, e centenas de feridos que continuam internados.







A proibição temporária de redes sociais foi, posteriormente, suspensa. Para já, o exército tomou as ruas e está em vigor um toque de recolher em Katmandu.

A bandeira da liberdade de One Piece

A presença da bandeira do anime japonês, amplamente partilhada nas redes sociais, acabou por tornar-se um símbolo de frustração com as políticas do Governo nepalês, e simbolo de liberdade, de desafio e de um movimento crescente contra a corrupção.



A imagem do pirata de One Piece também já tinha ecoado recentemente na Indonésia, onde apareceu em várias cidades antes das comemorações do 80º Dia da Independência do país.



Muitos acolheram a bandeira pirata como um sinal de resistência, outros — principalmente no Governo — condenaram o seu uso. Entretanto, as autoridades alertaram que exibir a bandeira durante as celebrações nacionais poderia violar as leis que protegem os símbolos do Estado.







"One Piece" é uma série de mangá escrita e ilustrada por Eiichiro Oda. Na história, um "pirata" é qualquer pessoa que empunhe um Jolly Roger - nome dado à bandeira pirata tradicional -, o que significa que essa personagem opera fora das leis do Governo Mundial Autoritário.





Enquanto alguns piratas são descritos como gananciosos e implacáveis, outros procuram aventura, liberdade ou mesmo o lendário tesouro conhecido como "One Piece", que deverá conceder o título de "Rei dos Piratas".





O conceito de ser pirata em "One Piece" está, portanto, vinculado a desafiar o Governo Mundial Autoritário e lutar pelos próprios sonhos.







Na região - Indonésia, Filipinas e Nepal - a bandeira Jolly Roger assumiu um novo significado — não é mais um símbolo de piratas fictícios, mas um grito de guerra para os jovens que exigem mudanças.



Entre muitos jovens nepaleses, Rohan Rai, com 19 anos, a "bandeira representa a liberdade, a lealdade e o desafio à injustiça". No Instagram, um outro utilizador nepalês comentou que “nada mais poderoso” do que ver a bandeira de One Piece levantada como um “símbolo de protesto contra a corrupção”.



"A bandeira incorpora o espírito de rebelião dos personagens e a busca por liberdade. E agora é a nossa vez", acrescenta. "O mundo corrompido em One Piece reflete o nosso país atualmente e é hora de nos levantarmos e rebeliarmos”.

