Bangladesh. Incêndio em Daca mata dezenas de pessoas

RTP21 Fev, 2019, 10:26 | Mundo

O fogo deflagrou às 23h40 de quarta-feira (17h40 em Lisboa) num edifício de cinco andares e alastrou rapidamente aos prédios vizinhos.



Num dos edifícios atingidos encontrava-se o armazém de uma empresa de perfumes onde estavam depositados plásticos e produtos químicos inflamáveis, que terão levado as chamas a espalharem-se.

Os edifícios do local são separados por ruas estreitas e a maioria deles possui lojas, restaurantes ou armazéns no rés-do-chão.





Atleast 70 pip were killed in a huge fire in the #Bangladesh capital last night at least 41 are injured & in hospital. fire broke out around 10:40 local time at a chemical warehouse on the ground floor off of five story building in the #Chowkbazar area of #OldDhaka #Dhakaire pic.twitter.com/Xgdx03GFdW — sudhakar (@naidusudhakar) 21 de fevereiro de 2019

O número final de mortos está ainda por confirmar, uma vez que as buscas no local ainda decorrem, mas a BBC avança que pelo menos 78 pessoas foram vítimas das chamas, incluindo moradores, clientes de restaurantes e participantes numa festa de casamento que decorria no local.De acordo com as autoridades,, sendo quase impossível o seu reconhecimento.Cerca de duas centenas de bombeiros combateram as chamas durante mais de cinco horas, tendo encontrado dificuldades em obter água suficiente. A polícia de Daca avançou que dois dos edifícios ficaram tão danificados que correm o risco de colapsar.Um dos diretores do Corpo de Bombeiros e Proteção Civil do Bangladesh avançou que pelo menos 50 pessoas, incluindo crianças, foram levadas para o hospital na sequência do incêndio, algumas com queimaduras críticas.Haji Abdul Kader, dono de uma farmácia da vizinhança, contou que ouviu o som de uma explosão e que, quando olhou para a rua,. Outras testemunhas disseram ter visto carros a explodir, o que terá contribuído para a propagação do fogo.Dezenas de familiares dos habitantes dos prédios têm-se dirigido aos hospitais da capital na esperança de encontrar quem ainda está desaparecido.Asaduzzaman Khan, ministro do Interior, anunciou esta quinta-feira que, avançando ainda que o primeiro-ministro, Sheikh Hasina, está a acompanhar a situação.O desastre aconteceu perto da área de Nimtoli, também em Daca, onde 123 pessoas morreram em 2010 num incêndio que ocorreu de forma semelhante, com origem numa fábrica de produtos químicos.Nesse ano, as autoridades de Daca proibiram o armazenamento de químicos em edifícios de habitação, mas o cumprimento dessa ordem não se verificou, apesar de já terem sido lançadas campanhas para identificação de químicos ilegais na zona histórica.