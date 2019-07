Barão da droga El Chapo condenado a prisão perpétua

RTP17 Jul, 2019, 15:21 / atualizado em 17 Jul, 2019, 16:37 | Mundo

O desfecho do julgamento que se prolongou por três meses ficou conhecido esta quarta-feira. No tribunal de Brooklyn, Nova Iorque, Joaquin Guzman, mais conhecido por “El Chapo”, foi condenado a prisão perpétua com uma pena acrescida de 30 anos.







Em fevereiro, o mexicano foi considerado culpado por contrabando de toneladas droga e de envolvimento em várias conspirações criminosas enquanto administrador do Cartel de Sinaloa, conhecido como uma das maiores e mais violentas organizações de tráfico de droga do México.





O Ministério Público pediu ao juiz federal, Brian Cogan, que fossem acrescidos 30 anos à pena como forma simbólica, apelidando Guzman de “impiedoso e sanguinário”. Pedem ainda que “El Chapo” devolva ao governo americano 12,7 mil milhões de dólares (11,3 mil milhões de euros), uma estimativa das receitas de venda de droga.







O criminoso de 62 anos encontra-se detido numa cela solitária no Centro Correcional Metropolitano de Manhattan por ordem do juiz distrital dos Estados Unidos, Brian Cogan, para evitar o risco de fuga.







Antes de ter sido capturado em 2016, “El Chapo” escapou por duas vezes de prisões de segurança máxima no México. Foi, então, extraditado para os Estados Unidos para ser julgado em janeiro de 2017.





Joaquin Guzman é considerado o narcotraficante mais influente da história e em 2011 foi considerado o décimo homem mais rico pela revista Forbes.