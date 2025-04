"Barbárie inaceitável". Paulo Rangel insiste no aumento de sanções à Rússia

Portugal rejeita reconhecer para já Estado da Palestina

Um dia depois do ataque mais fatal deste ano da Rússia contra a Ucrânia, que fez mais de 30 vítimas mortais, o ministro português dos Negócios Estrangeiros considerou que“Isto significa que nós temos de continuar a dar um apoio financeiro, político, humanitário e militar à Ucrânia. Isso é consensual entre os 26 [Estados-membros] que estão nesse caminho”, declarou, deixando de parte a Hungria, que não acompanha a vontade dos restantes países da UE.Na opinião de Paulo Rangel,, não apenas pela UE, mas também pelos Estados Unidos e outras nações, de modo a “trazer a Federação Russa para posições minimamente razoáveis”.“Isto é uma barbárie inaceitável”, disse o ministro acerca dos ataques militares levados a cabo por Moscovo contra várias cidades ucranianas.Questionado pelos jornalistas acerca do reconhecimento do Estado palestiniano por outros países da UE, Paulo Rangel insistiu que tal não muda o rumo do conflito no enclave.“Neste momento temos de ser muito prudentes”, explicou o chefe da diplomacia portuguesa.“Até este momento, a posição portuguesa é de ter apoiado (…) a Autoridade Palestiniana e denunciado um conjunto de respostas desproporcionais de Israel, mas”, elucidou.O responsável insistiu que Portugal quer “guardar esse reconhecimento para esse momento”.Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 Estados-membros estão reunidos esta segunda-feira no Luxemburgo,No topo da agenda estará também a guerra na Ucrânia e a urgente necessidade de um cessar-fogo.