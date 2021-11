Barcelona. Família morre em incêndio num prédio ocupado

Dois adultos, um bebé e um menino de 3 anos ficaram presos no andar térreo de um prédio que serve de abrigo para algumas famílias. O incêndio deflagrou perto da seis da manhã e alastrou rapidamente. Quando os bombeiros chegaram já as chamas consumiam várias áreas da antiga dependência bancária da Plaza Tetuan. Outras quatro pessoas que fugiram para um pátio interior foram resgatadas com vida pelos bombeiros.