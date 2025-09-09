Barco da flotilha humanitária onde seguem portugueses foi atacado em Tunes

A embarcação que foi atingida é a que transporta a comitiva portuguesa composta por Mariana Mortágua e a atriz Sofia Aparicio. Na atura só estava a bordo o ativista Miguel Duarte.



Não há registo de feridos.





A Flotilha Global Sumud difundiu hoje um vídeo em que mostra o ataque de um drone ao navio da organização ativista, com bandeira portuguesa, onde viajam para Gaza membros da sua direção.



O vídeo, gravado às 00:29 de hoje, mostra a chama de um disparo que desce do alto e a imagem e som de um impacto num dos "principais navios" da organização.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Global Sumud Flotilla (@globalsumudflotilla) Num segundo vídeo percebe-se que o ataque quase atingiu dois ativistas que se dirigiam para o local da embarcação alvejada, quando se encontrava atracada à margem no porto de Sidi Bou Said, em Tunes, capital da Tunísia.





pic.twitter.com/HqbQNmnxXA La Global Sumud Flotilla denuncia un ataque con drones a una de sus principales embarcaciones, que ha causado daños materiales por un fuego pero no personales https://t.co/oeuPsHUMmT

— Europa Press (@europapress) September 9, 2025 Os danos foram superficiais na embarcação, mas foram o suficiente para relatora especial da ONU para a Cisjordânia e Gaza, Francesca Albanese, pedir proteção urgente para este navio e para os outros dois incluídos na flotilha. Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Global Sumud Flotilla (@globalsumudflotilla)

O ministro tunisino do Interior negou esta manhã qualquer ataque à embarcação da flotilha e acrescentando que se tratou de um incêndio no interior do navio.

Antes desta declaração, a Guarda Costeira tunisina tinha garantido que "não existe qualquer ato hostil nem ataque externo".



Uma ativista da organização da frota de embarcações que segue para Gaza denuncia o ataque com drone.

Yasemin Acar fez a denúncia nas redes sociais.

Nas redes sociais da Flotilha Global Sumud são mostrados os danos superficiais do ataque.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Global Sumud Flotilla (@globalsumudflotilla) A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, pede uma reação da comunidade internacional ao ataque ao barco de bandeira portuguesa. A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, pede uma rao barco de bandeira portuguesa.





Mariana Mortágua garante que qualquer tentativa de intimidação não vai ser bem sucedida.



"Era muito importante, também, que houvesse uma reação por parte da comunidade internacional. Eu recordo que a bordo deste barco, no momento do ataque, estava um cidadão português, o Miguel Duarte, juntamente com outros cidadãos não armados, civis, que queriam apenas levar ajuda humanitária [a Gaza], e que este barco tem bandeira portuguesa", disse à Lusa Mariana Mortágua.



A Flotilha Global Sumud, que pretende ser "a maior missão humanitária da história" com o território palestiniano de Gaza, saiu inicialmente de Barcelona.





`Sumud` é uma palavra árabe que significa resiliência.





