Barco de pesca cabo-verdiano encalhou numa praia com 19 tripulantes

O barco "Pai Santo" assentou no areal de uma praia durante a atividade de pesca, ao largo da baía de Santana, na costa poente da ilha do Maio, sem ferimentos para os ocupantes, referiu fonte do Instituto Marítimo Portuário (IMP), citada pela Rádio de Cabo Verde.

Um navio rebocador deverá ser hoje mobilizado, a partir da cidade da Praia, a cerca de 60 quilómetros, para tentar retirar o barco do local, acrescentou.

Associações locais do Maio estão a apoiar os 19 ocupantes com colchões e outros utensílios, enquanto esperam na praia, junto à localidade de Morrinho, pela resolução do incidente.

Esta foi a mais recente de uma série de três ocorrências em oito dias.

Na segunda-feira, um navio da concessão pública de transportes entre ilhas avariou e encalhou junto ao porto da Praia, capital, com carga e 144 pessoas, que saíram ilesas, pelo seu próprio pé, para um quebra-mar.

No dia 14 de abril, o navio de carga "Nhô Padre Benjamim" afundou ao largo da ilha de São Nicolau e todos os 21 ocupantes foram transportados para outras embarcações que prestaram assistência, antes de o barco desaparecer sob as águas.