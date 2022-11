Barragem na região de Kherson "danificada" por ataque ucraniano

"Hoje, às 10:00 (08:00 TMG e em Lisboa), foram lançados seis mísseis Himars. As unidades de defesa antiaérea abateram cinco, uma das quais atingiu a comporta da barragem de Kakhovka, que foi danificada", declarou um funcionário dos serviços de emergência, citado por agências russas.

Kiev acusou Moscovo nas últimas semanas de "minar a barragem", "mentiras" de acordo com as autoridades de ocupação russas.

A barragem de Kakhovka, que foi tomada no início da ofensiva da Rússia na Ucrânia, fornece água à península da Crimeia, que Moscovo anexou em 2014.

Construída no rio Dnieper em 1956, durante o período soviético, a estrutura é parcialmente feita de betão e terra.

É uma das maiores infraestruturas do seu género na Ucrânia.

Durante vários dias, as autoridades de ocupação russas têm vindo a efetuar "evacuações" de civis nas aldeias em redor do local, face a um "possível ataque com mísseis" à barragem de Kakhovka, cuja destruição levaria à "inundação da margem esquerda" do rio Dnieper, segundo Vladimir Saldo, o governador regional instalado por Moscovo em Kherson.

Se a barragem rebentar, "mais de 80 localidades, incluindo Kherson, estarão na zona de inundação repentina", disse Zelensky ao Conselho da União Europeia em 21 de outubro.

"Isto poderia destruir o abastecimento de água de uma grande parte do sul da Ucrânia" e afetar o arrefecimento dos reatores da central nuclear de Zaporizhia, que retira a sua água deste lago artificial de 18 milhões de metros cúbicos, advertiu.

A Ucrânia tinha convocado uma missão de observação internacional.

Kakhovka fica a cerca de 60 km a leste de Kherson, a primeira grande cidade a cair para a Rússia em março.