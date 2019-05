Base da Força Aérea saudita atacada por "drone" dos rebeldes iemenitas

O ataque foi noticiado pelo canal de notícias Almasirah, dos rebeldes hutis, e, segundo citação da Al Jazeera , atingiu o paiol da base aérea, situada dentro do território saudita, 840 quilómetros para sudoeste de Riade, e próximo da fronteira com o Iémen. Foi levado a cabo com um "drone" Qasef-2K, e não é clara a extensão das perdas e danos que terá produzido.