Basquetebolista americana Brittney Griner detida na Rússia

A notícia foi avançada pela agência de notícias russa TASS, que citou as autoridades alfandegárias de que uma mulher americana de 31 anos havia sido detida à chegada de Nova Iorque.



A Interfax também noticiou o sucedido sem, no entanto, identificar Griner. “Quando uma cidadã dos Estados Unidos passou por um ponto de passagem do aeroporto de Sheremetyevo depois de chegar de Nova Iorque, um dos cães presentes no local detetou uma possível presença de narcóticos na bagagem”.



“A inspeção dos serviços alfandegários confirmou a presença de óleo de canábis, que se trata de uma substância narcótica”, pode ler-se num comunicado dos serviços alfandegários.



A prisão de Brittney Griner é um problema agora que a Rússia invadiu a Ucrânia e está a ser alvo de várias sanções económicas por parte da comunidade internacional, Estados Unidos incluídos.



A Interfax revelou que Griner está detida e que vai ser aberto um processo criminal contra a jogadora.



Em declarações à comunicação social, o Departamento de Estado dos Estados Unidos disseram estar a par da detenção de uma cidadã americana em Moscovo. “Sempre que um cidadão americano é preso fora do país, nós estamos preparados para oferecer os nossos serviços consulares”.



Griner joga na WNBA, principal liga feminina de basquetebol, mas dirigiu-se à Rússia para jogar e fazer render a carreira durante a pausa da principal liga norte-americana. Brittney Griner joga no clube UMMC Ekaterinburg, desde 2015, sempre que se dá a pausa nos Estados Unidos.



A associação americana de basquetebol e a associação feminina de basquetebol dos Estados Unidos e o sindicato de jogadores mostraram preocupação pela situação de Griner na Rússia.



O principal organismo do basquetebol americano emitiu um comunicado em que explicou que está consciente da situação e a monitorizar todos os acontecimentos que concernem Griner na Rússia.



“A Brittney sempre teve uma conduta de grande profissionalismo durante a sua carreira no basquetebol americano e a sua segurança e bem-estar são preocupações nossas”.



A jogadora também faz parte dos quadros da equipa Phoenix Mercury que revelou estar a acompanhar a situação de Griner, estando em contacto próximo com a família, representantes, a WNBA e a NBA.



“Gostamos muito e apoiamos a Brittney e nesta altura a nossa principal preocupação é a sua segurança, bem-estar mental e físico e que regresse a casa”.



A WNBA também já se pronunciou sobre o assunto, expressando preocupação pelo bem-estar da jogadora e esclarecendo que espera um regresso rápido aos Estados Unidos.