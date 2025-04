"Basta!". Trump não está "satisfeito" com ataques russos a Kiev

A reação de Trump surge depois de o presidente da Ucrânia afirmar que Washington devia pressionar mais a Rússia para garantir um cessar-fogo.



"Acreditamos que se mais pressão for exercida sobre a Rússia seremos capazes de aproximar as nossas posições", disse Zelensky a jornalistas durante uma visita à África do Sul.







A Rússia atacou esta madrugada a capital ucraniana com uma barragem de mísseis e drones que durou horas. Pelo menos 12 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas naquele que já é considerado o ataque mais mortífero contra a cidade desde julho passado. O Kremlin negou, contudo, ter visado alvos civis no ataque contra a capital ucraniana desta madrugada.



"O lado ucraniano continua a sua propaganda, e as nossas forças continuam a operação militar especial [expressão usada pela liderança russa para se referir à invasão da Ucrânia]", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, na conferência de imprensa diária, quando questionado sobre o ataque mortal em Kiev.



Peskov sublinhou que a trégua da Páscoa, "que foi repetidamente violada pelo lado ucraniano", terminou esta quinta-feira.



"Atualmente, os nossos militares continuam a executar as tarefas atribuídas pelo Comandante Supremo e, neste contexto, continuam a atacar alvos militares e paramilitares", acrescentou Peskov.



O Ministério russo da Defesa reportou um "ataque massivo" na Ucrânia com armas de longo alcance e de alta precisão.



, escreveu Trump na rede social Truth Social.Na mesma publicação, o presidente norte-americano referiu que “5.000 soldados estão a morrer por semana”., acrescentou.Já na quarta-feira, Trump acusou o presidente ucraniano de estar a prolongar o “campo de morte” ao recusar a entrega da península da Crimeia, ocupada pela Rússia desde 2014, como parte de um possível acordo. Volodymyr Zelensky tem repetido que o reconhecimento do território ocupado como sendo da Rússia é uma linha vermelha para a Ucrânia.Esta quinta-feira, depois dos ataques, o líder ucraniano salientou que a Ucrânia concordou com uma proposta de cessar-fogo dos EUA há 44 dias como um primeiro passo para uma paz negociada, mas que os ataques de Moscovo continuaram.