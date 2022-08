Batalha judicial sobre criança que se estrangulou sugestionada por Tik Tok

A mãe de Archie disse que quer um sítio tranquilo para se despedir do filho, e tenta evitar a decisão médica de desligar as máquinas.



Archie tem 12 anos e está em morte cerebral, mas ligado a máquinas de suporte vital.



Foi encontrado inanimado em casa depois de ter respondido a um desafio viral do Tik Tok que consiste em estrangular-se até desmaiar.