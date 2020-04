"Bazuca" no Conselho Europeu. Ibéricos defendem planos de 1,5 biliões

É uma tarefa longe de ser pacífica. Os chefes de Estado e de governo dos 27 procuram um consenso sobre as formas de financiar as economias dos países abalados pela pandemia do novo coronavírus.

A parte controversa da discussão prende-se com os modelos de financiamento e de distribuição de verbas do fundo para a recuperação da economia.



Este plano é composto por uma linha de crédito do Mecanismo Europeu de Estabilidade, que pode emprestar um montante equivalente a dois por cento do PIB, para despesas relacionadas com o combate à Covid-19. Tem outra vertente que consiste num fundo de garantia do Banco Europeu de Investimento, dirigido às empresas em dificuldades, e uma medida que visa proteger postos de trabalho, que a Comissão Europeia designou como programa





, no seio do qual “alguns Estados membros expressaram a opinião de que isso deve ser alcançado através da emissão de dívida comum”, mas outros “disseram que deveriam ser encontradas formas alternativas”.Há cerca de uma semana, o Parlamento Europeu aprovou outra proposta, em que pede à Comissão Europeia que proponha “um pacote em massa de recuperação e reconstrução” para a economia europeia, além das medidas como a emissão de títulos de dívida comum, que os eurodeputados designaram comoMas é de Espanha, país largamente secundado por Portugal neste capítulo da diplomacia europeia, que parte a posição tida como mais sólida.A imprensa espanhola escreve esta quinta-feira que esta proposta estará a ser bem recebida

“Uma bazuca”

Já António Costa emprega mesmo a expressão “bazuca” para descrever o plano de resgate das economias europeias que defenderá na reunião desta quinta-feira., propugnou o primeiro-ministro, entrevistado para odo PS “Política com Palavra”.“As propostas da Comissão Europeia de emissão de dívida para a criação de um fundo de recuperação e a integração desse fundo de recuperação no Quadro Financeiro Plurianual (QFP) parecem-me particularmente inteligentes, porque desbloqueiam as negociações do QFP e dotam a União Europeia de um programa de recuperação”, propugnou.No entender do primeiro-ministro português, “tem de haver emissão de dívida por parte da União Europeia, porque beneficia de melhores condições de mercado do que cada um dos Estados-membros individualmente”.Perante um cenário de desacordo entre os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, António Costa deixou um aviso, considerando estar "em causa a fragmentação e o empobrecimento do mercado interno".“É fundamental que países em dificuldades como a Itália recuperem, mas também que países como a Holanda (dos maiores beneficiários do mercado interno) tenham esse mercado interno novamente a funcionar”, argumentou.A União Europeia, admitiu o chefe do Executivo, pode ser apenas uma união aduaneira ou um mercado interno.

Alemanha de mãos largas... por agora

Por sua vez, a chanceler alemã veio entretanto avançar que o seu Governo está disposto a reforçar, embora temporariamente, o orçamento europeu, tendo em vista ajudar os países-membros cujas economias foram mais atingidas pela pandemia.“A Alemanha está disposta, no espírito de solidariedade e de forma temporária, a fazer contribuições claramente mais elevadas no quadro do orçamento comunitário”, clamou Angela Merkel no Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento alemão.A governante reafirmou, todavia, que emitir dívida europeia, sob a forma de, ditaria uma reforma dos tratados comunitários, que exigiria a ratificação pelos parlamentos nacionais.Merkel defende, por essa razão, “instrumentos rápidos”.

E a Comissão Europeia?

Espera-se que a Comissão seja encarregue de, “em primeiro lugar, analisar as necessidades, e depois apresente os instrumentos necessários para providenciar os recursos suficientes, para fazer face a essas necessidades”, segundo fontes europeias citadas pelas agências internacionais.

O trabalho será a partir desta quinta-feira confiado à Comissão Europeia, que deverá apresentar propostas “tão depressa quanto possível”.