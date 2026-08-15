BBC pretende intimar membros da família Trump em processo por difamação

A emissora britânica defende que Donald Trump Jr., Ivanka Trump e Jared Kushner têm conhecimentos relevantes sobre as ações do Presidente em 06 de janeiro de 2021, quando ocorreu a invasão do Capitólio em Washington, noticiou sexta-feira o `site` de notícias Politico.

Os advogados da BBC referiram que os membros da família Trump "têm, sem dúvida, conhecimento pessoal" sobre as intenções do Presidente Trump ao proferir o discurso em 06 de janeiro de 2021 aos apoiantes, enquanto o ataque ao Capitólio estava a começar.

O objeto da disputa é um documentário transmitido pela BBC pouco antes da eleição presidencial norte-americana de 2024, no qual trechos distintos do discurso proferido por Trump em 06 de janeiro de 2021 são editados de forma que o republicano parece estar a pedir explicitamente aos seus apoiantes para atacarem o Capitólio em Washington.

A BBC pediu desculpa pela edição, mas negou que este seja um motivo válido para um processo.

O caso provocou a demissão em novembro do diretor-geral da estação, Tim Davie, da responsável pelos noticiários, Deborah Turness, e de um membro do conselho de supervisão, depois da controvérsia pela edição.

As intimações procuram depoimentos e documentos relevantes dos membros da família Trump.

Os documentos judiciais indicam que a BBC tentou entregar as intimações na casa de Kushner e Ivanka Trump, em Miami, em maio, mas que a polícia impediu a entrega.

Um advogado do Serviço Secreto, Troy Epstein, informou os advogados da BBC por e-mail que a agência não podia aceitar as intimações, refere ainda o Politico.

Uma tentativa semelhante de intimar Donald Trump Jr. nos escritórios da Trump Tower, em Nova Iorque, também não foi bem-sucedida.

Numa petição apresentada sexta-feira num tribunal federal de Miami, os advogados da BBC afirmaram que os advogados do Presidente também se recusaram a aceitar as intimações.

A emissora está a solicitar ao tribunal que autorize a entrega por correio ou que determine que a entrega através dos advogados do Presidente Trump seja considerada adequada, acrescentou o `site` especializado.

O início do julgamento foi marcado para fevereiro de 2027.