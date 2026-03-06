BCE garante estar vigilante face a riscos inflacionistas

"Não podemos baixar a guarda, pois o atual contexto geopolítico e macroeconómico cria riscos e aumenta a inflação", afirmou hoje Isabel Schnabel, membro da comissão executiva do BCE, no Fórum de Política Monetária dos Estados Unidos, em Nova Iorque.



Schnabel disse acreditar que a política monetária está "numa boa posição", mas ressalvou a necessidade de monitorizar o choque dos preços da energia, impulsionado pela guerra no Irão.



Conforme defendeu, é igualmente necessário acompanhar, de perto, o impacto na inflação e possíveis sinais de que as empresas estão a começar a repercutir a subida dos seus custos nos clientes.



O BCE, que manteve inalteradas as principais taxas de juro desde o último corte em junho, vai reunir-se em 19 de março.



Os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.



O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção do país.



O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.



Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.