BE confia na vitória de Lula na segunda volta

"Lula ganhou as eleições, Bolsonaro perdeu. Vamos agora a um segundo turno e eu estou em crer que Bolsonaro, sim, será derrotado e a sua política desastrosa de violência, genocida até, e que Lula possa ganhar as eleições neste segundo turno, como já ganhou no primeiro", afirmou.

Catarina Martins, que falava à margem de uma visita a uma casa de apoio à população sem-abrigo, no Funchal, realçou que Jair Bolsonaro é um "presidente genocida", afirmando que "perdeu no primeiro turno e vai perder no segundo".

Na primeira volta das eleições presidenciais brasileiras, no domingo, o ex-Presidente Lula da Silva venceu com 48% dos votos, enquanto o atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro, obteve 43,2%.

A segunda volta das eleições presidenciais do Brasil está marcada para o dia 30 de outubro.

"Nestes anos de presidência Bolsonaro, nós tivemos um aumento enorme da violência no Brasil, todos os tipos de violência, tivemos um desmatamento na Amazónia que põe a vida de todo o planeta em causa, tivermos uma verdadeira ação genocida, retirando às pessoas até a possibilidade de terem oxigénio, quando estivemos com covid-19", disse Catarina Martins.

A coordenadora do Bloco de Esquerda sublinhou o facto de Jair Bolsonaro ter obtido "muito menos votos" do que na anterior eleição, quando foi eleito Presidente do Brasil, vincando que Lula da Silva "vai vencer" a segunda volta.

"Eu percebo que, quando nós vemos tudo o que Bolsonaro representa, gostássemos que as coisas fossem todas muito diferentes [em termos de percentagens], mas na verdade Bolsonaro perdeu votos e Lula ganhou o primeiro turno das eleições", disse.

"Com as dificuldades óbvias desta disputa, estou muito convencida que Lula vai vencer o segundo turno das eleições e que Bolsonaro será derrotado", reforçou.