Foto: Siphiwe Sibeko - Reuters

Os partidos apelam a uma investigação independente sobre "as irregularidades eleitorais e os atos de violência" que eclodiram no país depois das eleições.



Liberais e bloquistas consideram que as eleições de 9 de outubro foram marcadas por suspeitas de irregularidades que colocam em causa a legitimidade e a transparência.



A Vitória de Daniel Chapo, apoiado Frelimo, tem sido contestada pela oposição em duros protestos em Maputo.